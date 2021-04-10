Ольга Бузова на концерте Jah Khalib в Москве резко высказалась об эскортницах

Москва, 10 апреля. Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова накануне вместе с подругами побывала на концерте Jah Khalib в столичном «Кроркус Сити Холл».

На мероприятии певица веселилась и танцевала под любимые хиты. Ольга также записала серию видео для Stories, в которых рассказала о своих отношениях с музыкантом Бахтияром Мамедовым (Jah Khalib).

По ее словам, артист счастливо женат, но к нему постоянно «лезут» поклонницы. Звезда скандальной телестройки резко высказалась об «эскортницах», которые пытаются увести чужих мужей. Она обратилась к мужчинам, призвав не связываться с женщинами легкого поведения.

В целом артистка была очень довольна концертом Мамедова в Москве. В Instagram она поблагодарила певца за «потрясающее» выступление и «потрясающие ценности». Публикацию Бузовой посмотрели более 1,3 млн раз, поклонники оставили под постом сотни комментариев.

«Бузяндра пошла в отрыв», — пошутила пользовательница. «Кажется, что у кого-то завтра будет болеть голова», — добавил фолловер. «Сама влезла в чужую семью, а теперь на кого-то пальцем показываешь», — упрекнул звезду поклонник.

Ранее сообщалось, что бывший парень Ольги Бузовой Давид Манукян снял забавное видео об их отношениях. На роль своей «девушки» блогер пригласил друга Гошу, который надел блондинистый парик.