Новый самолет Ил-96-300 впервые поднялся в воздух во время испытаний над Воронежем

Воронеж, 10 апреля. Первый полет нового самолета Ил-96-300, построенного на Воронежском авиационном заводе (ВАСО), состоялся в пятницу, 9 апреля.

Согласно информации в Объединенной авиастроительной корпорации, данный самолет проходит цикл заводских испытаний для последующей передачи заказчику. Ил-96-300 пилотировал экипаж под руководством командира летчика-испытателя 1-го класса ПАО «ВАСО», кавалера ордена Мужества Александра Молокостова и летчика-испытателя 1-го класса ПАО «Ил» Дмитрия Комарова.

Новое воздушное судно оснащено передовыми системами и оборудованием, соответствующими европейским и международным стандартам. На самолете установлен модернизированный пилотажно-навигационный комплекс и применена уникальная технология окраски, обеспечивающая дополнительную защиту планера.

Полет осуществлялся на высотах от 5000 до 9000 метров и длился примерно два часа. Была проверена управляемость самолета, устойчивость, работоспособность всех его систем и силовой установки. При снижении проверялось радиооборудование для захода на посадку. По словам командира экипажа, полетное задание выполнено в полном объеме.

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