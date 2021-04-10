Тест на коронавирус в Петербурге сдали более 21 тысячи человек за сутки

Санкт-Петербург, 10 апреля. Оперативный штаб по мониторингу распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге сообщил, что за прошедшие сутки исследование прошли 21 088 человек.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, отработала 13 872 вызова, поступивших по номеру 122. На портале #мывместе в Северной столице с 5 октября зарегистрировалось 1 470 волонтеров, прошли обучение и получили аккредитацию 1 162 петербуржца. Добровольцы выполнили 6 733 заявки от горожан. Гуманитарную помощь с октября 2020 года получили 203 936 человек. Волонтеры привозили пожилым и маломобильным петербуржцам продуктовые наборы.

Ежегодно в России и мире проходят масштабные экологические акции, в которых могут принять участие все желающие. Можно посадить дерево самостоятельно или оплатить его посадку на специальном портале, провести день без автомобиля или отключить электричество на час. Летом волонтеры проводят день очистки водоемов. В апреле можно поучаствовать в акции «Марш парков», она пройдет 22 числа.