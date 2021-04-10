СМИ: Советский Союз рассматривал возможность передачи Курил Японии

Токио, 10 апреля. Советский Союз рассматривал возможность передачи Курильских островов Японии в рамках вопроса о мирном договоре. Об этом сообщает телеканал NHK.

Авторы японского СМИ рассказали о попавших в их распоряжение документах, которые хранятся в Государственном архиве РФ. По словам журналистов, СССР перед встречей генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с премьер-министром Японии Какуэем Танакой в октябре 1973 года якобы допускал рассмотрение территориального вопроса в попытке заключить мирное соглашение по итогам Второй мировой войны.

Речь идет о документе под названием «Проблемы советско-японских отношений». В нем расписаны предполагаемые заявления Брежнева на осенних переговорах в зависимости от реакции Токио.

Танака в рамках рабочего визита в Москву провел четыре раунда переговоров с генсеком ЦК КПСС. Советская сторона решила не поднимать вопрос о принадлежности Курил. По мнению авторов NHK, это могло быть связано с началом арабо-израильской войны 1973 года, которая помешала Брежневу сконцентрироваться на диалоге с Японией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о заинтересованности Москвы в диалоге с Токио на тему Курил. Ранее об идее проведения таких переговоров заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.