Белый дом готовит переговоры с главами технологических компаний

Вашингтон, 10 апреля. Представители администрации президента США 12 апреля проведут онлайн-встречу с руководителями технологических компаний, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как уточняет CNN, власти на переговорах представят советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, директор Национального экономического совета Брайан Диз и глава Минторга США Джини Раймондо. Среди компаний, руководители которых приглашены на встречу, называются Alphabet, Intel, Dell, а также Ford и General Motors.

По словам Псаки, участники переговоров обсудят «шаги по укреплению устойчивости американских цепочек поставок полупроводников». Ожидается, что в конференции примут участие руководители компаний по производству чипов — TSMC, Micron и Samsung. Необходимость их участия обусловлена тем, что в США наблюдается острая нехватка чипов.

В рамках встречи будет обсуждаться и программа президента Джо Байдена по сохранению занятости населения. В рамках президентского плана в ближайшие десять лет на поддержку рынка труда планируется направить 2,7 трлн долларов.

Соединенные Штаты в последнее время постепенно утрачивают статус крупнейшей экономики мира. Согласно свежему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в ближайшие годы локомотивом мировой экономики станет Китай.