Смерть пенсионерки при пожаре в Калужской области стала основанием для проверки СК

Калуга, 10 апреля. Сотрудники Следственного комитета инициировали доследственную проверку после гибели пожилой жительницы Боровского района.

По данным регионального управления, возгорание произошло вечером. В помещении находилась 82-летняя женщина, которая погибла в огне. Следователи уже выезжали на место трагедии, провели опрос возможных свидетелей.

По факту случившегося назначены экспертизы. В МЧС отметили, что сгорел одноэтажный дом, разделенный на две жилые части. Огонь уничтожил всю внутреннюю обстановку.

Спасатели прибыли по тревоге в Пушкинский район Петербурга. Поздно вечером произошел пожар в частном двухэтажном доме, сообщал ФАН.