В Минсельхозе ожидают замедление темпов продовольственной инфляции

Москва, 10 апреля. Темпы роста цен на продовольственные товары в России замедлятся во втором квартале 2021 года. Об этом заявили в Центре агроаналитики при Минсельхозе РФ.

Эффект от мер, предпринятых правительством для стабилизации цен на продовольствие, выйдет на пиковые значения начиная со второго квартала, отметил глава Центра Дмитрий Авельцов. Он отметил, что по ряду направлений уже отмечается снижение стоимости продукции.

Так, с декабря 2020 года уже упали отпускные цены на зерновую группу и муку, а также на сахар и подсолнечное масло, добавил эксперт. Это, в том числе, помогло избежать подорожания хлебобулочных изделий, передает его слова «Финмаркет».

По словам Авельцова, дополнительную поддержку этой тенденции окажет ценовая динамика на глобальном рынке. Он напомнил, что ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в марте уже фиксирует сокращение мировых цен на зерновые из-за благоприятных прогнозов урожая, а также на сахар на фоне ожиданий роста поставок из Индии. Это позволит снизить давление на продовольственную инфляцию в России и уже в среднесрочной перспективе отразится на ценах в магазинах, заключил руководитель Центра.

Ситуация на отечественном продовольственном рынке сохраняет свою стабильность, причин для дальнейшего роста цен нет. Об этом ранее сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.