Назван способ сделать зеленый чай вкуснее и полезнее

Москва, 10 апреля. Маленькая хитрость позволит сделать обычный зеленый чай максимально вкусным и полезным. Такой напиток станет оптимальным решением для завтрака.

Зеленый чай считается одним из самых полезных напитков. Он хорошо утоляет жажду, бодрит и не приносит дискомфорта кишечнику, в отличие от кофе. Большое количество антиоксидантов в зеленом чае тонизирует весь организм и защищает от некоторых видов рака.

Добавки в виде свежего имбиря, меда или дольки лимона придадут привычному напитку новый вкус и сделают его еще полезнее. Специалисты также разрешают добавлять в зеленый чай куркуму. Эти продукты повышают иммунитет и пищеварение, сообщает Eat This, Not That!

Турецкие эксперты предложили рецепт приготовления чая из базилика. Одну столовую ложку листьев растения нужно залить кипятком и настаивать 15 минут. Две чашки такого напитка ежедневно помогут вывести лишнюю жидкость из организма.