Экс-глава центра стандартизации Красноярска стал фигурантом уголовного дела

Красноярск, 10 апреля. Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями, главным фигурантом которого стал экс-руководитель федерального бюджетного учреждения.

Речь идет о бывшем главе регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Василие Моргуне.

По предварительным данным, в период с 2013 по 2019 год экс-руководитель федерального бюджетного учреждения заключил 128 прямых договоров с аффилированными к нему организациями без проведения конкурентных закупок. После этого на его личные банковские счета было переведено более 6,5 млн рублей.

Моргун руководил центром с 2002 по 2020 год. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностным полномочиями»).

Суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки и приговорили к 13 годам колонии. Его также обязали выплатить 235 млн рублей штрафа, сообщал сайт 360tv.ru.