Один человек погиб и четверо ранены после ДТП в Мордовии

Саранск, 10 апреля. На трассе М-5 Урал после столкновения сгорели два автомобиля. Один человек погиб, четверо ранены.

ДТП произошло утром в Краснослободском районе Мордовии. По предварительным данным, 60-летний водитель «Лада 212140» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Киа Рио». После удара иномарка и «Нива» загорелись.

Пассажир отечественной машины погиб на месте. Оба водителя и еще два человека с разными травмами попали в больницу. Региональная Госавтоинспекция проводит проверку.

Ранее ФАН писал о другом дорожно-транспортном происшествии. «Лада Приора» влетела в здание магазина в Саранске, есть раненые.