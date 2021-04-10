Перечислены товары, которые могут подорожать в ближайшее время

Москва, 10 апреля. Наибольшее повышение мировой стоимости товаров в ближайшие два года возможно на сою, масличные культуры и зерновые. Об этом сообщили в Национальном рейтинговом агентстве.

Значительнее всего может увеличиться стоимость соевых бобов — на 20-30%, масличных культур — на 6-8%, зерновых — 4-7%. Средний рост цен на продукты питания на мировых рынках в ближайшие два года замедлится и достигнет 3-4% в годовом выражении.

Аналитики объясняют прогноз повышения стоимости снижением предложения товаров и услуг на фоне пандемии коронавируса, увеличением доходов граждан в развивающихся странах, подорожанием нефти и инфляционными ожиданиями, передает ТАСС.

По мнению экспертов, на изменение цен влияет расширение применения продукции в качестве биотоплива, а также изменения в структуре производства и потребления, обусловленные стремлением к здоровому образу жизни.

Ранее сообщалось, что отечественные товары не слишком пригодны для экспорта за границу по ряду причин, говорится в проведенном Центральным банком России опросе предприятий.