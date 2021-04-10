Иван Охлобыстин рассказал о встрече с мужем Елизаветы II на Камчатке

Москва, 10 апреля. Актер и сценарист Иван Охлобыстин выразил соболезнования в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II и рассказал, что познакомился с принцем Филиппом на Камчатке.

Охлобыстин на своей странице в Instagram опубликовал один из снимков герцога Эдинбургского, который скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Актер почтил память принца Филиппа и назвал его удивительно жизнерадостным, добрым и светлым человеком. Многие подписчики артиста справедливо отметили, что Охлобыстин не может точно знать, каким человеком был супруг Елизаветы II. На замечание фанатов сценарист ответил неожиданным признанием.

"Виделись мимо летом на Камчатке", — заявил Иван Охлобыстин.

Как оказалось, член британской королевской семьи дважды посещал Россию. В 1997 году принц Филипп приезжал на Камчатку в качестве президента Фонда дикой природы. Однако о деталях встречи Охлобыстин умолчал. Сценарист в комментариях также возразил подписчикам, которые обвинили герцога Эдинбургского в снобизме.

"Неправда. В нем этого не было. Просто он всегда был заложником неких ситуаций, которые считал важнее личной жизни", — уверяет Иван Охлобыстин.

Смерть супруга королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа — символ заката англосаксонского мира, заявил недавно политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с ФАН.