Эксперт рассказал, как засуха в Крыму повлияла на развитие экономики

Засуха, которая наблюдается в Крыму уже несколько лет из-за отсутствия осадков и перекрытого Украиной Северо-Крымского канала, негативно повлияла на некоторые отрасли экономики региона. Тяжелее всего пришлось сельскому хозяйству ― уменьшилось количество собранного винограда и зерна. Однако, по мнению экспертов, это не критично сказалось на общей экономической ситуации в Крыму. Причем виноградари даже нашли в засухе свои плюсы. В вопросе разбирался корреспондент ФАН.

«Мы наблюдали существенное снижение показателя по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур в целом на полуострове. Он был ниже на 38,2% от данных за 2019 год. Также снизилось на 12% поголовье птицы из-за того, что зерно подорожало. Кормить птиц стало нечем», — привел статистические данные для Федерального агентства новостей экономист Сергей Задорожный.

Также в Крыму и Севастополе из-за засухи существенно снизилось и количество собранного урожая винограда. Так, по данным пресс-службы правительства Республики Крым, в этом сезоне аграрии собрали 81 432 т винограда. Это почти в два раза меньше, чем в 2019 году. Тогда было собрано 100,2 тыс. т ягоды.

«На качество винограда засуха не повлияла, скорее напротив. Однако из-за того, что лоза не получала необходимого количества влаги, виноград был мелким, за счет этого понизился удельный урожайный вес. Зато виноград созревал более равномерно, а низкая влажность помогла избежать грибковых заболеваний», — рассказал ФАН владелец винного хозяйства в Севастополе Павел Швец.

Он также добавил, что в 2020 году из-за запрета использовать виноград иностранного производства спрос на российскую лозу вырос, поэтому засуха не помешала владельцам виноградников заработать. В среднем рост закупочных цен на виноград за прошлый год составил от 15% до 35%, в зависимости от сорта.

«Именно поэтому можно заключить, что существенно неурожай и засуха на крымской экономике не отразились. Во всяком случае, прямых фактов, на это указывающих, у нас нет. Поэтому надеемся, что 2021 год будет более водным и вклад сельского хозяйства и животноводства будет ощутимым», — заключил экономист Сергей Задорожный.

Ранее ФАН писал об опасениях крымских ученых насчет того, что и текущий год на полуострове будет засушливым.