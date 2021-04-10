Житель Индонезии чуть не женился на чужой невесте из-за сбоев в Google Maps

Джакарта, 10 апреля. Житель Индонезии прибыл не на свою свадьбу из-за погрешностей в работе сервиса Google Maps. Инцидент произошел в провинции Центральная Ява.

Мужчина, в сопровождении помощников жениха, едва не совершил самую роковую в своей жизни. Он доверился приятелям, которые решили отыскать путь на его свадьбу через Google Maps. Сбой в работе сервиса привел к тому, что они попали в соседний поселок, где проходила встреча другой невесты, которая ждала своего задерживающегося жениха. Девушка призналась, что была в замешательстве, когда увидела группу людей, никого из которых она не знала.

Несмотря на внезапное появление, хозяева мероприятия с добротой приняли гостей. Только после беседы с ними один из родственников невесты понял, что мужчины ошиблись адресом. В итоге семья девушки помогла гостям отыскать местоположение на карте, где проходила их свадьба. Комментаторы в Сети задались вопросом, почему мужчина сразу не понял, что находится в другом доме.

Мужчина умер спустя несколько часов после свадьбы, которую пара сыграла в реанимации. Как сообщалось ранее, сочетание проходило в одном из городов Великобритании.