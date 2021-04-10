Актер Дэвид Швиммер рассказал о съемках нового эпизода «Друзей»

Лос-Анджелес, 10 апреля. Американский актер Дэвид Швиммер, известный по роли Росса в сериале «Друзья», рассказал о воссоединении любимых героев спустя 17 лет с момента выхода финального сезона.

Недавно стартовали съемки часового спецвыпуска легендарного ситкома «Друзья», который покорил зрителей по всему миру. Фанаты ждали воссоединения любимых героев целых 17 лет. Производство новой серии должно было начаться еще в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса съемки пришлось отложить.

Подробности о спецвыпуске раскрыл Дэвид Швиммер, исполнивший роль Росса Геллера. На The Graham Norton Show он рассказал, что шестерка в новом эпизоде будет принимать участие в роли самих себя.

«Я буду собой, Дэвидом. У нас нет никакого сценария, и мы не будем играть своих персонажей. Просто встретимся как реальные люди. Хотя… будет один эпизод, где мы все кое-что зачитаем, но подробностей я не могу раскрывать», — заявил Швиммер.

Специальный эпизод станет первой совместной работой всех актеров после окончания сериала. Новая серия не станет продолжением проекта, сообщает сайт 360tv.ru. Производством выпуска «Друзей» займется телепродюсер Бен Уинстон. Съемки пройдут на месте первоначального создания проекта — студии Warner Bros. в Бербанке, штат Калифорния. Гонорар каждого из шести звезд сериала составит порядка трех-четырех миллионов долларов. Премьера спецвыпуска состоится на сервисе HBO Max в 2021 году.

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон недавно поддержала своего экс-супруга Брэда Питта, узнав, что Анджелина Джолли обвиняет его в домашнем насилии.