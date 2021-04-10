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Армия

Косачев объяснил, почему «самая сильная армия Европы» боится атаковать Донбасс

Косачев объяснил, почему «самая сильная армия Европы» боится атаковать Донбасс

Москва, 10 апреля. Украинские власти мечтают о военной победе в Донбассе, однако понимают, что масштабное наступление обернется полным разгромом ВСУ. Об этом заявил член Совфеда Константин Косачев.

По его словам, в последнее время мировое сообщество с обеспокоенностью наблюдают за тем, как Киев нагнетает ситуацию вокруг Донбасса и российско-украинской границы. Однако украинская сторона не намерена провоцировать масштабные боевые действия против ДНР и ЛНР, так как Киев боится повторить судьбу Грузии в 2008 году, передает газета «Известия».

«Все больше намеков на то, что пресловутый «план Б» по Донбассу в лучшем случае выглядит, как плохая копия провального «плана Саакашвили» образца августа 2008 года. И теперь, похоже, президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится объяснять горячим головам в стране, почему же этот план до сих пор не задействован, раз у Украины ныне чуть ли не самая сильная армия в Европе, судя по украинской пропаганде», — пояснил Косачев.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе крайне неспокойная и меняется в худшую сторону. По его словам, количество техники и личного состава ВСУ на линии соприкосновения говорит о том, что Киев готов к возобновлению полномасштабных боевых действий, передает «Царьград».

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