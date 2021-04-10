Начальник отдела полиции из Адыгеи ответит в суде за сокрытие преступления

Майкоп, 10 апреля. Материалы сотрудников ФСБ и МВД стали основанием для возбуждения дела в отношении начальника отдела полиции по Майкопскому району.

В Следственном комитете считают, что офицер совершил преступление — злоупотребил полномочиями. По версии СК, на его имя поступило обращение от гражданина по поводу кражи имущества. Фигурант не захотел «портить статистику», что негативно бы сказалось на результатах работы отдела. Злоумышленник не зарегистрировал поступившее заявление. В СК подчеркнули, что таким образом он скрыл преступление.

Своими действиями он нарушил права гражданина, который обратился в надежде на правосудие.

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев может вновь предстать перед судом. Правоохранители считают, что он злоупотребил полномочиями и нанес ущерб на сумму в 33 миллиона рублей, сообщало Deita.