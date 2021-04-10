«Тотальный диктант» стартовал на 24 площадках Якутска

Якутск, 10 апреля. Более 300 площадок просветительской акции «Тотальный диктант» открылись в Якутии, заявили в региональном минобрнауки.

Всего на территории Якутске работает 24 локации, где мероприятие уже стартовало. Город в 2021 году получил статус столицы «Тотального диктанта». Начиная с 2013 года организаторами акции выступали филологический факультет Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) и Национальная библиотека Якутии.

«Сегодня по всей республике в рамках всероссийской просветительской акции «Тотальный диктант» открылись 306 площадок, из них 154 — дополнительные площадки на базе районных школ», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Россияне в 2021 году впервые напишут работу не только на русском, но и на английском языке. Автором обеих версий исходных текстов для «Тотального диктанта» выступил писатель Дмитрий Глуховский, рассказали в пресс-службе проекта.

В этом году «Тотальный диктант» пройдет без государственной поддержки. Россотрудничество не будет принимать участия в организации мероприятия, сообщил глава ведомства Евгений Примаков.