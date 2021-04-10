Британские ученые объяснили пользу солнечного света в борьбе с COVID-19

Лондон, 10 апреля. Терапия солнечным светом может помочь в лечении коронавируса. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета.

Выделяемое Солнцем ультрафиолетовое излучение стимулирует выработку оксида азота кожей. Это вещество способно облегчить симптомы COVID-19. В лабораторных условиях оксид азота уменьшил способность вируса реплицироваться. При этом солнечный свет способствует выработке витамина D, который укрепляет иммунитет.

Полученные результаты научной работы о воздействии ультрафиолета могут пригодиться в качестве метода, который позволит снизить риск смерти от инфекции, рассказал один из авторов исследования Ричард Веллер. Однако для темнокожих людей такой способ может оказаться почти неэффективным.

Вакцина от нескольких штаммов COVID-19 может появиться в России, сообщил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Препарат спровоцирует выработку иммунитета к четырем или пяти видам инфекции.