Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал о реабилитации после операции

Москва, 10 апреля. Российский юморист Александр Морозов в начале марта перенес абдоминопластику, чтобы убрать излишки кожи после похудения, сейчас артист проходит реабилитацию.

Артист добавил, что ему дополнительно сделали липосакцию спины и других частей тела. Морозов признался, что результат операции пока не видел, поскольку все время ходит в корсете. На полное восстановление понадобится несколько месяцев, поскольку врачи изнутри сшили ему мышцы живота. Звезда «Кривого зеркала» похвастался, что вернул себе фигуру юноши.

«Реабилитация действительно непростая, потому что ты несколько дней ходишь с дренажами, из тебя трубки торчат, всякая жидкость «красивая и приятная» из тебя вытекает», — с юмором заявил Морозов в интервью «Собеседнику».

Он пожаловался, что первое время после операции совсем не спал. Юморист привык спать на боку, а врачи ему рекомендовали отдыхать только на спине. Кроме того, медики не советуют Морозову чихать, чтобы швы не разошлись.

Артист должен правильно питаться, употреблять побольше белка. Однако Александр не может много есть из-за ушитого пищевода. Теперь на завтрак вместо трех вареных яиц он съедает всего одно. В общей сложности Морозов избавился почти от 50 кг, превратившись из пухляша в подтянутого импозантного мужчину.