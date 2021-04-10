Раскрыта последняя воля покойного супруга королевы Елизаветы II

Лондон, 10 апреля. Супруг королевы Елизаветы II, принц Филипп до самого конца не желал вокруг себя «никакой суеты», а всегда мечтал «мирно умереть дома в собственной постели».

О последнем желании герцога Эдинбургского рассказал приближенный к королевской семье источник изданию New York Post. По словам инсайдера, принц Филипп всегда бы против государственных похорон, несмотря на то, что имел право на них, как супруг королевы Великобритании. Именно поэтому будут организованы военные похороны со службой в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

«Филип не хотел суеты. Он хотел делать все по-своему до конца», — отмечает источник New York Post.

Супруг Елизаветы II скончался в Виндзорском замке 9 апреля в возрасте 99 лет. Принц Филипп не дожил всего два месяца до своего 100-летнего юбилея. Причины смерти не называются. В связи с его уходом из жизни в Британии был объявлен 20-дневный общенациональный траур.

Недавно сайт правительства Великобритании случайно раскрыл дату похорон принца Филиппа. Как сообщалось, церемония пройдет утром субботы, 17 апреля. Однако через какое-то время информация с портала исчезла.