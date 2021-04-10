Дышащие маски для спортсменов и трудоголиков разработали в России

Москва, 10 апреля. Российские специалисты разработали защитные маски для облегченного дыхания. Подробности рассказали представители Национальной технологической инициативы (НТИ).

В новых масках можно заниматься спортом или носить их в офисе целый день. На них установлены специальные датчики, которые контролируют физическую нагрузку, температуру тела и качество воздуха. На первый взгляд такие маски похожи на обычные. Однако отличия все же имеются. Они оснащены профессиональными фильтрами, как в аппаратах ИВЛ.

Новая отечественная разработка надежно защищает от вирусных, бактериальных, грибковых агентов, пыльцы, аэрозолей, пыли. Однако фильтр не тормозит приток воздуха. Сама маска изготовлена из неопрена с силиконовыми наполнениями.

Врачи Александр Мясников и Евгений Комаровский ранее рассказали, какой стороной лучше всего носить маску. Некоторые эксперты заверяют, что голубая сторона должна быть снаружи. Однако, по словам Мясникова, микробам все равно, «на какой стороне скапливаться».