«Миннесота» сняла документальный фильм о российском хоккеисте Капризове

Сент-Пол, 10 апреля. «Миннесота Уайлд» опубликовала документальный фильм о карьере российского форварда команды Кирилла Капризова.

Документальный фильм о 23-летнем нападающем Кирилле Капризове был опубликован на официальном YouTube-канале «Миннесоты». В картине рассказывается о начале профессиональной карьеры российского форварда в «Металлурге» из Новокузнецка, его игре в КХЛ и НХЛ. Фильм «Миннесоты» про победителя Олимпийских игр в Пхенчхане получил название Becoming Wild: Kirill Kaprizov.

За клуб из Сент-Пола российский форвард выступает с 2020 года. В этом сезоне Капризов провел 39 матчей регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 16 голами и 18 результативными передачами.

Ранее Александр Овечкин вышел на чистое второе место по голам в большинстве в НХЛ. Свою 266-ю шайбу российский форвард забросил в матче с «Бостон Брюинз».