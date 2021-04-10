Стало известно, кто из актеров покинул седьмой сезон «Сватов»

Москва, 10 апреля. Продюсеры популярного сериала «Сваты» убрали из проекта несколько актеров. Среди них оказались Татьяна Васильева и Александр Гаврилюк.

Съемки седьмого сезона должны были завершиться в 2021 году. Поклонники украинско-российского сериала с нетерпением ждут выхода продолжения истории о двух семьях. Однако некоторые артисты покинули седьмой сезон «Сватов». Речь идет о 74-летней Татьяне Васильевой, которая играла мать Ларисы Буханкиной Викторию Викторовну, а также о 31-летнем Александре Гаврилюке (парень Жени Ковалевой).

Скорее всего, Гаврилюка убрали из нового сезона из-за развивающихся отношений между Женей и американцем Джеком. Поклонники не исключают, что главная героиня может выйти замуж за иностранца. В финальном сезоне шоураннеры снова покажут забавные приключения деревенской семьи Будько и горожан Ковалевых.

Ранее звезда «Сватов» Олеся Железняк рассказала, когда зрители могут увидеть продолжение сериала. По словам актрисы, осталось доснять несколько эпизодов, поэтому показ истории о Будько и Ковалевых планируется на зиму.