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Стало известно, кто из актеров покинул седьмой сезон «Сватов»

Стало известно, кто из актеров покинул седьмой сезон «Сватов»

Москва, 10 апреля. Продюсеры популярного сериала «Сваты» убрали из проекта несколько актеров. Среди них оказались Татьяна Васильева и Александр Гаврилюк.

Съемки седьмого сезона должны были завершиться в 2021 году. Поклонники украинско-российского сериала с нетерпением ждут выхода продолжения истории о двух семьях. Однако некоторые артисты покинули седьмой сезон «Сватов». Речь идет о 74-летней Татьяне Васильевой, которая играла мать Ларисы Буханкиной Викторию Викторовну, а также о 31-летнем Александре Гаврилюке (парень Жени Ковалевой).

Скорее всего, Гаврилюка убрали из нового сезона из-за развивающихся отношений между Женей и американцем Джеком. Поклонники не исключают, что главная героиня может выйти замуж за иностранца. В финальном сезоне шоураннеры снова покажут забавные приключения деревенской семьи Будько и горожан Ковалевых.

Ранее звезда «Сватов» Олеся Железняк рассказала, когда зрители могут увидеть продолжение сериала. По словам актрисы, осталось доснять несколько эпизодов, поэтому показ истории о Будько и Ковалевых планируется на зиму.

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