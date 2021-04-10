Цымбалюк-Романовская: Вдова Джигарханяна свела артиста в могилу из мести

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила ФАН, что вторая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова свела артиста в могилу из мести. Она усомнилась, что Власова сильно переживает смерть Джигарханяна.

Джигарханян, не будучи разведенным с Власовой, прожил с пианисткой около 17 лет. Лишь в 2015 году артист развелся со второй женой и женился на Цымбалюк-Романовской. Однако менее года спустя супруги расстались. Причиной этому был скандал после того, как режиссер обвинил супругу в краже денег из его театра.

После развода с Виталиной Джигарханян вернулся к Власовой. Она ухаживала за ним до самой смерти артиста. Но как рассказала медсестра, в клинику актер поступил в ужасном состоянии, он весил всего 67 килограммов и был в страшных пролежнях.

«Такое отношение — это месть, безусловно. Им очень просто это пережить, они очень циничные люди. Они сделали, все что хотели, но не все получили. Я думаю, они будут мстить столько, сколько живут на этом свете. Им публичности не хватает, что ли?» — заявила Цымбалюк-Романовская.

Ранее пианистка назвала Власову «убийцей» Джигарханяна. По ее словам, возраст вдовы не повод, чтобы относиться к ней с уважением.

«Убийцу не за что уважать, какая разница, сколько ей лет?» — написала Виталина Цымбалюк-Романовская.

На это заявление отреагировал сын Власовой Степан. В разговоре с порталом «Собеседник» он не исключил, что такие заявления Виталина делает под влиянием психического расстройства. По его словам, Татьяна Сергеевна до сих пор не может оправиться после смерти актера — пережить уход любимого человека после 48 лет брака очень сложно.