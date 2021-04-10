Marvel показала часовую версию танца Барона Земо из «Сокола и Зимнего солдата»

Лос-Анджелес, 10 апреля. Специально для фанатов студия Marvel сделала часовую версию танца Барона Земо из нового супергеройского сериала «Сокол и Зимний солдат». В Сети уже прозвали этот танец «ЗемоКатом».

Ролик появился на официальном YouTube-канале Marvel Studio. Кинокомпания опубликовала видео в качестве подарка фанатам, которые давно требовали часовую версию танца Земо. Отрывок из третьей серии шоу настолько понравился поклонникам, что быстро стал мемом. Пользователи Сети прозвали танец суперзлодея «ЗемоКатом». В новой версии сцена заняла 60 минут и восемь секунд.

Исполнитель роли злодея Даниэль Брюль рассказал, что изначально сцена танца была еще длиннее. Как оказалось, появление на танцполе его героя не репетировалось. Актеру на площадке пришлось импровизировать, что судя по восторженной реакции фанатов, удалось ему на все сто.

Глава Marvel Studios Кевин Файги недавно сообщил, что рассматривается возможность продлить «Сокола и Зимнего солдата» на второй сезон. Для продолжения уже есть идеи, однако студия не может ничего гарантировать.