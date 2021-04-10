Мария Миронова улетела на отдых в Дубай вместе с маленьким сыном

Дубай, 10 апреля. Известная российская актриса Мария Миронова вместе с сыном Федором отдыхает в Эмиратах. Звезда показала, как подрос ее наследник.

Актриса в феврале пережила тяжелую утрату — скончалась ее мама Екатерина Градова. На днях исполнилось 40 дней после смерти родительницы. В этот непростой период 47-летняя артистка решила сменить обстановку и улетела в Дубай. Под жарким солнцем Эмиратов она восстанавливает душевные силы.

Миронова проводит много времени на пляже, купается в море, гуляет по городу. Звезда фильма «Салют-7» и сериала «Доктор Рихтер» вместе с маленьким Федей часто появляется у бассейна. Она опубликовала кадры купания сына в Stories.

На видео мальчик одет в светлый текстильный комбинезон. Мария Миронова скрывает лицо с помощью крупных очков.

Актриса Екатерина Градова скончалась 22 февраля в возрасте 74 лет от инсульта. Врачи не успели провести экстренную операцию, сердце звезды кино не выдержало нагрузку. Градову похоронили на столичном Троекуровском кладбище.

Позднее Мария Миронова поблагодарила телеведущего Андрея Малахова за посвященный ее матери выпуск программы «Прямой эфир». Она также добавила, что очень благодарна поклонникам за поддержку и теплые слова о Градовой.