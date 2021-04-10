Оперштаб сообщил о 8704 новых случаях коронавируса в России

Москва, 10 апреля. Оперативный штаб предоставил обновленные данные о ситуации с коронавирусом в России. За сутки инфекцию выявили у 8704 жителей 83 регионов РФ.

В российской столице выявлено 2006 случаев коронавируса. В Петербурге COVID-19 диагностировали еще у 699 местных жителей. В Московской области коронавирусной инфекцией заболели 587 человек. В Нижегородской области за сутки выявлено 245 случаев COVID-19.

У 13,1% новых пациентов отсутствовали клинические проявления инфекции. По всем регионам России за прошедшие 24 часа зафиксировано 402 летальных исхода среди больных с подтвержденным коронавирусом. Выздоровели еще 9579 человек. Роспотребнадзор надеется, что третью волну коронавируса в РФ можно избежать. Для этого всем гражданам необходимо соблюдать противоэпидемические меры.