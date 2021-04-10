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Политолог Марков раскрыл амбиции Зеленского на политической арене

Политолог Марков раскрыл амбиции Зеленского на политической арене

Москва, 10 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский вынашивает планы об имитации войны на востоке страны для узурпации власти и перехода к диктатуре.

Об этом рассказал политэксперт, генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков в ходе пресс-конференции. Он считает, что Зеленский на самом деле не хочет войны, но ему отчаянно необходимо усилить личный контроль над происходящими в стране событиями. Для этого, как выразился собеседник, бывший актер мечтает примерить роль римского императора Нерона, учредить диктатуру.

«Его призвали из-за программы мира, он ее не смог выполнить из-за американского контроля, у него рухнул рейтинг в пять раз, и скоро он станет самым ненавидимым политиком Украины», — добавил Марков.

Политолог раскрыл дальнейшие планы украинского лидера. По словам Маркова, главной целью Зеленский ставит принятие Незалежной в Североатлантический альянс.

«Он хочет, чтобы в рамках поддержки Украину приняли в НАТО. Но полностью ее принять туда не могут, они могут предложить членство с обязанностями, но без прав», — отметил собеседник.

Ранее стало известно о пятилетнем плане украинских властей в американском направлении. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква.

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