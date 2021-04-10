Политолог Марков раскрыл амбиции Зеленского на политической арене

Москва, 10 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский вынашивает планы об имитации войны на востоке страны для узурпации власти и перехода к диктатуре.

Об этом рассказал политэксперт, генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков в ходе пресс-конференции. Он считает, что Зеленский на самом деле не хочет войны, но ему отчаянно необходимо усилить личный контроль над происходящими в стране событиями. Для этого, как выразился собеседник, бывший актер мечтает примерить роль римского императора Нерона, учредить диктатуру.

«Его призвали из-за программы мира, он ее не смог выполнить из-за американского контроля, у него рухнул рейтинг в пять раз, и скоро он станет самым ненавидимым политиком Украины», — добавил Марков.

Политолог раскрыл дальнейшие планы украинского лидера. По словам Маркова, главной целью Зеленский ставит принятие Незалежной в Североатлантический альянс.

«Он хочет, чтобы в рамках поддержки Украину приняли в НАТО. Но полностью ее принять туда не могут, они могут предложить членство с обязанностями, но без прав», — отметил собеседник.

Ранее стало известно о пятилетнем плане украинских властей в американском направлении. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква.