Жителям России посоветовали присмотреться к инвестициям в АПК

Москва, 10 апреля. Стало известно о новом способе выгодного вложения средств для увеличения доходности сбережений.

Россия сейчас имеет все предпосылки для того, чтобы выйти в лидеры по производству продовольствия в мире. На территории страны находится большое количество неиспользованных сельхозугодий, а оборот вовлеченных угодий имеет большой потенциал.

Эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш поделился в интервью «Российской газете» своим мнением о развитии и перспективах агропромышленного комплекса (АПК), который поможет извлечь выгоду рядовым россиянам.

АПК активно развивается, несколько лет назад выручка сектора превысила доходы от продажи российского вооружения заграницу. Индекс продовольственных цен ФАО возрос на 2,1%, обновив свой максимум с 2014 года. Цены на сельскохозяйственную продукцию растут уже десятый месяц подряд. Все перечисленные факторы подводят к тому, что российское сельское хозяйство сейчас крайне перспективно. Корнюш полагает, что не только государство, но и жители могут поддержать его развитие, получив выгоду для себя.

«Во-вторых, можно активнее привлекать средства физических лиц. Вклады населения в банках сегодня — порядка 30 триллионов рублей. Как правило, они лежат в банках «мертвым грузом» под очень низкий процент. Если их привлечь при помощи облигаций под реализацию крупных проектов и дать процент чуть выше депозита — скажем, даже семь-восемь процентов годовых, с определенными гарантиями государства, то огромные средства населения перетекли бы в реальный сектор экономики», — отмечает аналитик.

Министерство сельского хозяйства РФ отмечает, что ситуация на российском продовольственном рынке характеризуется стабильностью и причин для ценового роста не наблюдается.