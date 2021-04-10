Кубанские врачи скорой помощи получили от волонтеров 6 тысяч подарков

Краснодар, 10 апреля. Врачи на Кубани получили 6 тыс. подарков от производителей молочной продукции и команды «Молодежка ОНФ». Медикам подарили сырники и мороженое.

Молочные продукты доставили в краснодарскую больницу скорой медицинской помощи и на подстанции города. Об этом сообщил член регионального штаба ОНФ региональный координатор «Деловой России» Никита Костоправкин. Команда «Молодежка ОНФ» больше года помогает врачам. Волонтеры подвозят медиков, доставляют лекарства по всей стране.

«Сегодня дождливо и пасмурно, но мы с ребятами решили привнести немного радости врачам и устроить такой сюрприз»,— сообщил Костоправкин.

Предприниматели регулярно участвуют в социальных и благотворительных проектах, делают доброе дело. Лучшая награда — это благодарность и улыбка, отмечает председатель «Деловой России» в Краснодарском крае Игорь Московцев.

На Кубани объявили 11 мая выходным днем, во вторник отмечается Радоница. В Краснодарском крае такое решение принимается ежегодно, нынешний не стал исключением. В этот день православные будут поминать усопших. Предпринимателям края губернатор Вениамин Кондратьев рекомендовал сделать этот вторник нерабочим.