Джо Байден считает покойного принца Филиппа «чертовски классным парнем»

Вашингтон, 10 апреля. Президент США Джо Байден выразил соболезнования королевской семье в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Об этом сообщают американские журналисты.

Муж Елизаветы II скончался в пятницу, 9 апреля. Он не дожил до 100-летнего юбилея два месяца. По мнению Байдена, покойный принц Филипп был «чертовски классным парнем».

«Мы с (первой леди США. — Прим. ред.) Джилл и вся администрация шлем наши соболезнования ее величеству Елизавете II в связи со смертью принца Филиппа. Он был чертовски классным парнем», — сказал американский президент.

Глава Соединенных Штатов отметил смелость принца во время службы в годы Второй мировой войне и его борьбу за сохранение природы. Джо Байден считает, что принц прожил «исключительную жизнь».