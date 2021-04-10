Пекин, 10 апреля. Попытки Польши помешать строительству газопровода «Северный поток — 2» обернусь унизительными последствиями для Варшавы. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Ранее стало известно, что завершающие укладку газопровода суда подверглись спланированным и подготовленным провокациям Польши с использованием рыболовецких судов, военных кораблей, подлодок и самолетов. Целью этих действий является препятствование завершению проекта, передает «ПолитРоссия».

Аналитики выразили уверенность, что действия Варшавы являются попыткой продемонстрировать свою лояльность Вашингтону. Подобные провокации наносят серьезный ущерб репутации Польши. По словам экспертов, Польша опозорила себя безрезультатными попытками выслужиться перед США.

«Польша применила силу и ударила по российскому строительному судну, что в итоге было высмеяно во многих странах», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что США и несколько европейских стран выступают против реализации проекта «Северный поток — 2». При этом Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода. В январе 2020 года Вашингтон ввел санкции против российского проекта, которые затронули иностранные компании, принимавшие участие в строительстве.

Позднее власти США расширили ограничительные меры, которые затронули компании, оказывающие страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги строителям «Северного потока — 2». В начале апреля 2021 года стало известно, что власти США подготовили два пакета санкций против российского проекта, передает «Царьград».