Актер сериала «Женский доктор» Носков принимал роды у своей жены дома

Москва, 10 апреля. Актер театра и кино Илья Носков, как оказалось, может профессионально принимать роды не только в сериале «Женский доктор», но и в жизни справляется с этой задачей не хуже акушера.

Носков является многодетным отцом. У него трое детей — 14-летняя София, девятилетний Савва и трехлетний Александр. Все наследники появились на свет при непосредственном участии артиста. Супруга Носкова Полина своего первого ребенка решила родить дома. По словам актера, они целый год посещали школу для будущих родителей, понимая всю серьезность подобных родов.

«Правда, теща грозилась поначалу меня придушить. За день до родов я уехал на съемки в Москву, звонит Полина и говорит, что у нее все начинается. Я: «Подожди меня!» Вечером поменял билет, прилетел в Питер, приехал домой вместе с акушеркой. Купили небольшой надувной бассейн, в воду набросали несколько пачек соли, как море получилось. И под утро 17 октября 2006 года на свет появилась наша дочка София», — вспомнил Илья Носков в интервью «Антенне».

Следующий наследник артиста появился на свет также дома. По словам Носкова, со вторым ребенком решиться на домашние роды было уже проще. Вместо надувного бассейна в этот раз использовали ванную.

«Перед рождением Саввы я вернулся домой с репетиции, Соня смотрела мультик по телевизору, мы с акушеркой зашли в ванную, и через 3,5 часа я вынес оттуда малыша. Говорю: «Сонька, вот тебе братик!» Она обрадовалась», — рассказал актер.

А вот с третьим ребенком супруги решили подстраховаться — поехали в больницу к друзьям. Илья Носков признается, что всегда мечтал о большой семье. Однако из-за съемок в кино и работы в театре у актера не всегда получается проводить с детьми столько времени, сколько ему хотелось бы.

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