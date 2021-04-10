Украина установила новый экономический антирекорд

Москва, 10 апреля. Чистый отток прямых иностранных инвестиций из украинской экономики в 2020 году составил 868,2 млн долларов, что является рекордным значением за всю историю подсчетов Нацбанка.

До этого чистый отток капитала наблюдался лишь однажды — в 2015 году. Тогда он составил 458 млн долларов. В прошлом году определенную роль сыграла пандемия, однако, как считает обозреватель Валерий Михайлов, дело далеко не только в ней. Как он пишет в колонке для РИА Новости, разочарования в нынешней украинской власти испытывают не только жители страны, но и иностранный бизнес.

По словам Михайлова, одной из основ экономической политики Киева стало «государственное рейдерство», что лишает инвесторов доверия к власти. Поэтому иностранные бизнесмены не стремятся вкладывать деньги в экономику Украины, считает эксперт. Показательным можно считать случай с заводом «Мотор Сич».

Суммарные инвестиции в украинскую экономику до событий 2013-2014 годов колебались в пределах 17-19,5% ВВП. После Майдана они сперва упали ниже 14%, но к 2018 году увеличились до 16,3%. После этого опять началась тенденция к сокращению инвестиций, и в 2020 году показатель достиг антирекорда в 9,3% ВВП.

Примечательно, что с 2014 года местные элиты начали постепенно уничтожать экономику Украины, рассчитывая на помощь из-за рубежа, отмечает Михайлов. Однако по факту за шесть лет после Майдана страна получила лишь 17,8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Для сравнения, только за 2008 год инвестиции в экономику Украины составили 11 млрд долларов. Как уточнил обозреватель, 5 млрд из упомянутых 17,8 млрд — это реинвестирование полученных на Украине доходов.

Недавний опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что жители Украины сомневаются в нынешнем курсе властей. По мнению украинцев, страна движется в неправильном направлении.