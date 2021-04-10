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Обнаружена способность морских водорослей заживлять раны

Обнаружена способность морских водорослей заживлять раны

Канберра, 10 апреля. Зеленые морские водоросли могут заживлять раны без образования рубцов. Такие выводы сделали ученые после ряда исследований молекулярного вида, известного как ульван.

Изучением вопроса занимались специалисты из Центра передового опыта в области электроматериалов и Университета Вуллонгонга в сотрудничестве с экспертами по биочувствительности морских водорослей Venus Shell Systems. Результаты работы занесены в журнал Biomaterials Science.

Результаты исследования показали, что ульван, содержащийся в зеленых водорослях, играет важную роль в заживлении ран, так как его структура напоминает человеческие биомолекулы. При помощи трехмерной биопечати ученые выяснили, этот компонент предотвращает сжатие структур, что делает минимальным образование рубцовой ткани. Исследование продолжается, заявляют ученые.

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