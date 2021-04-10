ЦИК Киргизии отчитался о нарушениях перед местными выборами

Бишкек, 10 апреля. Центральная избирательная комиссия Киргизии получила 154 сигнала о различных нарушениях на фоне подготовки к проведению выборов и референдума об изменении Конституции.

Об этом рассказала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова в ходе брифинга 10 апреля. По ее словам, сообщения о нарушениях поступают по многим каналам.

«Сейчас за период кампании на сегодняшний день поступило всего 154 сигнала, 81 из них зарегистрирован, по остальным даны уже ответы, поскольку они касались, допустим, неточности списков избирателей. По 81 информации сейчас ведется работа вместе с правоохранителями», — заявила Шайлдабекова.

Ранее рассказывалось об американских организациях на территории Киргизии, которые пытаются повлиять на политическую обстановку в стране.