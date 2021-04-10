Дефицит строительных кадров в Мордовии мешает росту объемов жилья и соцобъектов

Саранск, 10 апреля. О планах Мордовии в области возведения жилья, производственных и социальных объектов говорили участники межрегиональной строительной конференции. Врио главы республики Артем Здунов обозначил основные проблемы этой отрасли.

По мнению руководителя региона, Мордовия испытывает дефицит строительных кадров в области проектирования и экспертизы. А это сказывается на сроках и несет за собой дополнительные расходы.

«Если мы сможем найти путь создания проектного института в Мордовии или найдем хорошего партнера, то регион существенно продвинется в строительной сфере», — заявил Артем Здунов.

Речь шла и о главном недострое республики — Универсальном зале на восемь тысяч зрительских мест, который уже десять лет стоит в центре Саранска. Сроки его сдачи затягивались, а стоимость работ постоянно росла. На сегодняшний день спортивный объект, в народе называемый «Колизеем», готов на 84%. Однако его достроить нужно, используя современные технологии.

Только в прошлом году в регионе построено 70 производственных и социально значимых объектов. В их числе школы, детские сады, дома культуры.

Почти 2,8 млрд рублей получит Мордовия из федерального центра на стимулирование жилищного строительства за 2021–2024 годы. На эту сумму будет возведено 30 объектов как в столице, так и в районах республики.

Ранее ФАН писал о реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Мордовии покрытие приведут в порядок на 1300 км сетей.