Водитель кустарной аэролодки налетел на льдину и утонул в Северной Двине

Архангельск, 10 апреля. Самодельное судно на воздушной подушке перевернулось на реке Северной Двине. Водитель от полученных травм погиб на месте.

Мужчина двигался по Никольскому рукаву реки, а при попытке пересечь судовой ход аэролодка налетела на льдину и опрокинулась. Прибывшие на место происшествия спасатели обследовали лодку и обнаружили в затопленной кабине труп капитана.

Тело эвакуировали, а судно отбуксировали к берегу, где передали сотрудникам полиции. Следственный комитет организовал проверку по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. Специалистам предстоит найти очевидцев ЧП и выяснить все обстоятельства гибели местного жителя.

Глава погибшего на реке в Приморье семейства обнаружен через 20 дней после трагедии. Тело мужчины нашли рядом с рыбачьим настилом, сообщает Deita.