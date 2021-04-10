Депутат Госдумы сравнил треш-стримы с пандемией

Москва, 10 апреля. Скорость распространения безнравственных видеороликов среди интернет-пользователей можно сравнить с пандемией COVID-19. Такое мнение в интервью ФАН выразил заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы РФ Анатолий Выборный.

«Обратите внимание на треш-стримеров: чем ниже падение нравственности человека, тем выше спрос. Это как вирус, который попадает в организм человека и начинает распространяться, как COVID-19, только информационный», — отметил Анатолий Выборный.

По мнению собеседника ФАН, информационное поле, доступное широкой аудитории, нуждается в регулировании.

«Нам нужно позаботиться о том, чтобы информация, которую получают граждане России, была высоконравственной и приемлемой с точки зрения этики и эстетики. И с правовой точки зрения, конечно», — добавил депутат.

Ранее Молодежный парламент при Госдуме предложил блогерам взамен треш-стримов путешествовать по России. Его председатель Мария Воропаева рассказала о старте проекта «Блог-туры «Путешествуем по России».

Проблема смертельно опасного блогерства обсуждалась также в Совете Федерации на заседаниях Временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Председатель комиссии Алексей Пушков ранее заявлял, что треш-стримы ставят под угрозу здоровье и даже жизнь людей, а также унижают человеческое достоинство и наносят ущерб обществу в целом.