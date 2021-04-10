Аналитики NI составили топ самых смертоносных бомбардировщиков ВКС РФ

Вашингтон, 10 апреля. Американские аналитики составили список самых смертоносных российских бомбардировщиков, способных наносить ядерные удары или топить корабли неприятеля.

Российские бомбардировщики, как и многая другая военная техника ВС РФ, были разработаны еще во времена СССР, отметил журналист портала The National Interest Калеб Ларсон, эксклюзивный перевод статьи которого представляет Федеральное агентство новостей. Тем не менее подобные крылатые машины не раз проходили модернизацию, получив современную электронную начинку и мощное вооружение, добавил эксперт. По его словам, регулярные улучшения позволяют бомбардировщикам ВКС РФ и сегодня оставаться смертоносными крылатыми машинами, несмотря на возраст.

Ларсон решил составить список самых опасных бомбардировщиков, используемых в российских войсках. Первое место в топе аналитик отдал знаменитому Ту-95, который известен на Западе как «Медведь». Журналист отметил, что разработка этого самолета началась в 50-х годах прошлого века, когда перед советским авиаконструктором Андреем Туполевым поставили задачу создать бомбардировщик, обладающий большим радиусом действия и бомбовой нагрузкой для поражения важных целей на территории США. Автор проекта не стал устанавливать на Ту-95 слишком «прожорливые» реактивные двигатели, оснастив свое детище мощнейшими турбовинтовыми силовыми установками. Российским специалистам удалось продлить срок службы «Медведя» при помощи новейшей электроники и крылатых ракет, что позволит ему оставаться в строю до 2040-х годов, уточнил аналитик.

Ту-22М также попал в перечень лучших бомбардировщиков ВКС РФ. Ларсон отметил крылья переменной стреловидности, дающие самолету отличный баланс между легким взлетом и посадкой, крейсерской скоростью и управляемостью. Также он обладает большой бомбовой нагрузкой, что вкупе с регулярными модернизациями электроники и новыми мощными ракетами класса «воздух-земля» делает Ту-22М актуальным и по сей день, констатировал эксперт.

Еще одной крылатой машиной подобного типа в списке оказался Ту-160, который, по мнению журналиста, является «поистине чудовищным самолетом». Ларсон подчеркнул, что этот бомбардировщик является самым крупным и мощным представителем своего класса в мире. Самолет представляет собой автономную боевую платформу, а не классический бомбардировщик, отметил эксперт. Как и вышеперечисленные образцы, Ту-160 не раз был усовершенствован, благодаря чему машина еще долгие годы будет находиться на вооружении ВКС РФ, добавил он.

«Это скорее автономная боевая платформа, а не традиционный бомбардировщик. Его большие оружейные отсеки позволяют ему нести полезную нагрузку свыше 40 тонн и доставлять обычные, высокоточные и ядерные боеприпасы», — пишет Ларсон.

Четвертым самолетом в списке аналитика стал перспективный стелс-бомбардировщик ПАК ДА, который в настоящий момент находится в разработке. По мнению автора статьи, эта машина станет самой опасной в российском арсенале, сменив в войсках Ту-160 и Ту-95.

Ранее китайские аналитики рассказали о российском маневре, помешавшем Западу заполучить двигатели НК-32 для бомбардировщиков Ту-160.

Кроме того, облик перспективного ПАК ДА был официально утвержден Министерством обороны России, передает сайт 360tv.ru.