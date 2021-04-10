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Нагорный Карабах

В Армении заблокировали здание министерства обороны, Баку и Анкара провели военные учения

В Армении заблокировали здание министерства обороны, Баку и Анкара провели военные учения

Проблема возвращения армянских пленных из Азербайджана стала темой, вокруг которой правительство Пашиняна продолжает строить свою внешнюю и внутреннюю политику. Все это делается с прицелом на досрочные выборы, которые пройдут в июне. Боле того, Еревану даже удалось спровоцировать командующего миротворческим контингентом РФ.

Пока Россия и Армения продолжают согласовывать параметры реформирования армянской армии, Турция и Азербайджан продвигаются в вопросе повышения совместимости своих национальных вооруженных сил.

Ситуация вокруг армянских военнопленных обостряется

Камнем преткновения в реализации договоренностей по Карабаху остается проблема армянских военнопленных, которых Баку по-прежнему считает террористами, а Ереван — заложниками. По мере приближения досрочных парламентских выборов в Армении этот вопрос стал критически важным для действующего руководства страны.

Выборы и пленные наверняка находились на первом месте в списке вопросов, которые армянский премьер-министр Никол Пашинян планировал обсудить 7 апреля в ходе личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Армянская сторона явно рассчитывала на прогресс в этом направлении. По итогам встречи премьер отметил, что переговоры были продуктивными.

Уже на следующий день в командировку был отправлен генеральный прокурор России Игорь Краснов, который сначала посетил Ереван и встретился с Пашиняном, а затем в Баку переговорил с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Не исключено, что решение проблемы может лежать в плоскости юридических отношений. Возможно Азербайджан сможет экстрадировать пленных армян на родину как осужденных заключенных.

Во многом этим и объясняется активная подготовка к встрече в Ереване самолета командующего российскими миротворцами, который вечером 8 апреля прибыл в Ереван из Баку. Ожидание выдачи пленных подтвердила даже пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян, а родственники заключенных стали активно прибывать к аэродрому Эребуни.

Тем не менее самолет прибыл пустой, при этом комментарий генерал-лейтенанта Рустама Мурадова оказался весьма красноречивым.

«Это ложная провокация. Спросите у них. Они вводят в заблуждение население. Не было запланировано (возвращение пленных — прим. ред.). Это был простой рабочий визит», – отметил генерал.

К этой ситуации добавились действия родственников пропавших без вести военнослужащих. 8 апреля они блокировали здание Минобороны Армении и требовали объяснений от военного руководства. Акция протеста продолжилась на следующий день.

Утром 9 апреля часть этих людей перекрыла трассы Гюмри—Ереван и Гюмри—Ванадзор. Протестующие требовали, чтобы премьер-министр лично прибыл к ним и разъяснил ситуацию. Блокировка военного ведомства тем временем сохранялась.

С людьми долгое время вели переговоры высокопоставленные лица, но протестующие не шли на контакт. Из-за этого для эвакуации персонала из здания министерства обороны даже привлекли вертолеты.

Разблокировка здания Минобороны Армении и дороги состоялась только к концу дня, после того, как начальник Генерального штаба Артак Давтян принял группу протестующих. Тем не менее, внятных комментариев от представителей власти о пропавших без вести солдатах они так и не получили.

Миротворцев втягивают в политический процесс

9 апреля командир российской миротворческой бригады в Арцахе генерал Рустам Мурадов провел ряд важных политических встреч. По сообщениям армянских СМИ, после беседы с Николом Пашиняном он встретился с соратниками экс-президента Роберта Кочаряна — владельцем «Арцахбанка» Артаком Балаяном и крупным бизнесменом Арменом Балаяном. Также сообщается, что Мурадов планирует провести переговоры с главой Службы национальной безопасности Армении.

В этой ситуации важно понимать, что за несколько месяцев генерал стал важным медиатором переговоров и связующим звеном не только между Москвой, Баку и Ереваном, но и внутри самой Армении, где разные политические группы не могут договориться друг с другом.

Район проведения миротворческой операции ВС РФ

Очевидно, что командующий группировкой миротворцев активно занимается вопросом пленных и пропавших без вести, причем предпочитает эту работу «не светить».

В то же время круг его собеседников показывает, что одним из вариантов решения может быть «выкуп» пленных или уплата штрафа в рамках азербайджанского законодательства (в том числе под видом инвестирования в строительство инфраструктуры в Карабахе).

Причем политические очки себе в актив собирается занести именно группа Кочаряна. Такой сценарий мог бы объяснить действия армянских властей, подтвердивших ложные сообщения об обмене, что и вызвало относительно резкую реакцию Мурадова.

Тенденция налицо — российских военных, обеспечивающих безопасность на территории Карабаха, пытаются втянуть во внутренние политические интриги.  

Россия будет содействовать реформированию ВС Армении

К другим аспектам переговоров Владимира Путина и Никола Пашиняна стоит отнести вопросы безопасности Армении и развития вооруженных сил.

В преддверии визита в Москву Пашинян заявил, что считает приоритетом обеспечение армянской армии современным оружием и планирует обсудить с Путиным военно-техническое сотрудничество. После того как его отношения с военными нормализовались, премьер сообщил о «масштабных реформах» в армянской армии, которые идут в тесном сотрудничестве с Россией.

По итогам переговоров, в ближайшее время вопрос совместного применения группировок ВС РФ и Армении будет серьезно пересматриваться.

Армянская сторона, вероятно, намерена добиваться поставок современного российского вооружения на льготных условиях, в то время как Москва считает более приемлемым формат сотрудничества по примеру Турции и Азербайджана. В этом случае российские специалисты будут играть определяющую роль в вопросе строительства вооруженных сил страны, начиная от формирования потребности в закупках необходимого вооружения и заканчивая подготовкой личного состава и повышения совместимости.

Очень любопытно, что на переговорах Путина и Пашиняна поднимался вопрос применения объединенной системы ПВО. Очевидно, что успешной ее назвать было сложно. Скорее всего этот вопрос станет первоочередным на повестке работы военных ведомств РФ и Армении.

Армянской стороне, судя по всему, удалось донести до российского руководства опасения насчет Сюникской области. Ранее министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян также подробно обсудили этот вопрос.

ВС Азербайджана и Турции движутся к совмещению систем управления

В 2021 году наблюдается весьма насыщенный график совместных мероприятий Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

В этот раз совместные военные учения не вызвали опасений у армянской стороны — информационное пространство сообщений о грядущем наступлении не содержало. Тем не менее, проведены они были также на полигоне «Геранбой», который находится неподалеку от Гянджи.

Обстановка в зоне нагорнокарабахского конфликта

Основной целью учений заявлено «улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий».

Исходя из скудной информации, представленной официальными ведомствами, войска отрабатывали тактику захвата высот совместными штурмовыми группами. Для таких действий важно наличие совместной системы управления.

Ранее, с 6 по 8 апреля, прошли тактико-специальные учения азербайджанских и турецких подразделений связи. На них были отработаны задачи по организации единой системы связи и управления.

Таким образом, несмотря на завершение войны, процесс развития ВС Азербайджана не останавливается, а напротив — активно поощряется Турцией.

Между тем, на прошлой неделе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение об оборонном сотрудничестве с Азербайджаном.

Оно подразумевает совместные военные исследования на территории двух стран. Благодаря документу, турецкие военные предприятия смогут разворачивать свою деятельность на территории Азербайджана и создавать совместные предприятия в военной сфере.

Кроме того, по заявлению главы Минобороны Турции Хулуси Акара, Анкара намерена помочь в модернизации азербайджанской армии. Для этого уже разработана «дорожная карта».

США ожидают грузинского сценария в Карабахе

Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что «Россия, возможно, стремится сохранить конфликт вокруг Нагорного Карабаха, а не урегулировать его». Он выступил на интернет-семинаре, который организовала вашингтонская неправительственная организация «Турецкое наследие».

«Это та ситуация, в которой мы [Грузия] находились в 1998 году. Затем Азербайджан окажется в той ситуации, в которой мы находились в 2008 году. А потом он окажется в той ситуации, в которой мы находимся сейчас», — процитировал Кент неназванного заместителя главы грузинского МИД.

Американский чиновник считает, что азербайджанские власти будут недовольны долгосрочной перспективой пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Госдеп, очевидно, подразумевает, что решать вопрос о продлении миссии миротворцев будут не в Баку и Ереване, а только в Москве.

В целом же комментарии Джорджа Кента показывают, что в США частично признают потерю влияния в Закавказье. Однако кроме работы в формате Минской группы ОБСЕ Вашингтон предложить пока ничего не может, в связи с чем, по словам дипломата, «Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску способов помочь обеим странам».

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