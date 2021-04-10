В Армении заблокировали здание министерства обороны, Баку и Анкара провели военные учения

Проблема возвращения армянских пленных из Азербайджана стала темой, вокруг которой правительство Пашиняна продолжает строить свою внешнюю и внутреннюю политику. Все это делается с прицелом на досрочные выборы, которые пройдут в июне. Боле того, Еревану даже удалось спровоцировать командующего миротворческим контингентом РФ.

Пока Россия и Армения продолжают согласовывать параметры реформирования армянской армии, Турция и Азербайджан продвигаются в вопросе повышения совместимости своих национальных вооруженных сил.

Ситуация вокруг армянских военнопленных обостряется

Камнем преткновения в реализации договоренностей по Карабаху остается проблема армянских военнопленных, которых Баку по-прежнему считает террористами, а Ереван — заложниками. По мере приближения досрочных парламентских выборов в Армении этот вопрос стал критически важным для действующего руководства страны.

Выборы и пленные наверняка находились на первом месте в списке вопросов, которые армянский премьер-министр Никол Пашинян планировал обсудить 7 апреля в ходе личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном: двустороннее сотрудничество, ситуация в Нагорном Карабахе https://t.co/ppDjUy9D0a pic.twitter.com/Bj90ySZeDN — Президент России (@KremlinRussia) April 7, 2021

Армянская сторона явно рассчитывала на прогресс в этом направлении. По итогам встречи премьер отметил, что переговоры были продуктивными.

Уже на следующий день в командировку был отправлен генеральный прокурор России Игорь Краснов, который сначала посетил Ереван и встретился с Пашиняном, а затем в Баку переговорил с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Не исключено, что решение проблемы может лежать в плоскости юридических отношений. Возможно Азербайджан сможет экстрадировать пленных армян на родину как осужденных заключенных.

Во многом этим и объясняется активная подготовка к встрече в Ереване самолета командующего российскими миротворцами, который вечером 8 апреля прибыл в Ереван из Баку. Ожидание выдачи пленных подтвердила даже пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян, а родственники заключенных стали активно прибывать к аэродрому Эребуни.

Тем не менее самолет прибыл пустой, при этом комментарий генерал-лейтенанта Рустама Мурадова оказался весьма красноречивым.

«Это ложная провокация. Спросите у них. Они вводят в заблуждение население. Не было запланировано (возвращение пленных — прим. ред.). Это был простой рабочий визит», – отметил генерал.

Генерал Мурадов назвал провокацией распространенные накануне сообщения о возвращении пленных https://t.co/subaBLBW83 — nashaarmenia (@nashaarmenia) April 9, 2021

К этой ситуации добавились действия родственников пропавших без вести военнослужащих. 8 апреля они блокировали здание Минобороны Армении и требовали объяснений от военного руководства. Акция протеста продолжилась на следующий день.

Утром 9 апреля часть этих людей перекрыла трассы Гюмри—Ереван и Гюмри—Ванадзор. Протестующие требовали, чтобы премьер-министр лично прибыл к ним и разъяснил ситуацию. Блокировка военного ведомства тем временем сохранялась.

С людьми долгое время вели переговоры высокопоставленные лица, но протестующие не шли на контакт. Из-за этого для эвакуации персонала из здания министерства обороны даже привлекли вертолеты.

Из здания Минобороны Армении на вертолете эвакуируют женщин Как сообщили источники, из оцепленного родственниками пропавших военнослужащих здания, в первую очередь, вывозят беременных, женщин, у которых проблемы со здоровьем и тех, кто почувствовал себя плохо прошлой ночью. pic.twitter.com/muCtoLzcjQ — s-tachka.ru (@mir36_6) April 9, 2021

Разблокировка здания Минобороны Армении и дороги состоялась только к концу дня, после того, как начальник Генерального штаба Артак Давтян принял группу протестующих. Тем не менее, внятных комментариев от представителей власти о пропавших без вести солдатах они так и не получили.

Миротворцев втягивают в политический процесс

9 апреля командир российской миротворческой бригады в Арцахе генерал Рустам Мурадов провел ряд важных политических встреч. По сообщениям армянских СМИ, после беседы с Николом Пашиняном он встретился с соратниками экс-президента Роберта Кочаряна — владельцем «Арцахбанка» Артаком Балаяном и крупным бизнесменом Арменом Балаяном. Также сообщается, что Мурадов планирует провести переговоры с главой Службы национальной безопасности Армении.

В этой ситуации важно понимать, что за несколько месяцев генерал стал важным медиатором переговоров и связующим звеном не только между Москвой, Баку и Ереваном, но и внутри самой Армении, где разные политические группы не могут договориться друг с другом.

Очевидно, что командующий группировкой миротворцев активно занимается вопросом пленных и пропавших без вести, причем предпочитает эту работу «не светить».

В то же время круг его собеседников показывает, что одним из вариантов решения может быть «выкуп» пленных или уплата штрафа в рамках азербайджанского законодательства (в том числе под видом инвестирования в строительство инфраструктуры в Карабахе).

Причем политические очки себе в актив собирается занести именно группа Кочаряна. Такой сценарий мог бы объяснить действия армянских властей, подтвердивших ложные сообщения об обмене, что и вызвало относительно резкую реакцию Мурадова.

Опять подлость, ложь, спекуляции, провокации

Сообщения об ожидаемом прибытии из Баку армянских военнопленных были провокацией, сказал командующий миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов…

Подробнее на https://t.co/lE9D7gUh75 pic.twitter.com/IkwpziINYD — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) April 9, 2021

Тенденция налицо — российских военных, обеспечивающих безопасность на территории Карабаха, пытаются втянуть во внутренние политические интриги.

Россия будет содействовать реформированию ВС Армении

К другим аспектам переговоров Владимира Путина и Никола Пашиняна стоит отнести вопросы безопасности Армении и развития вооруженных сил.

В преддверии визита в Москву Пашинян заявил, что считает приоритетом обеспечение армянской армии современным оружием и планирует обсудить с Путиным военно-техническое сотрудничество. После того как его отношения с военными нормализовались, премьер сообщил о «масштабных реформах» в армянской армии, которые идут в тесном сотрудничестве с Россией.

Российские СМИ о встрече Пашинян-Путин

Накануне в Москве состоялась очная беседа премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, на которой они обсудили стратегически важные вопросы повестки…

Подробнее на https://t.co/tUWaMfiQrR pic.twitter.com/y8DPi2A3Iv — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) April 8, 2021

По итогам переговоров, в ближайшее время вопрос совместного применения группировок ВС РФ и Армении будет серьезно пересматриваться.

Армянская сторона, вероятно, намерена добиваться поставок современного российского вооружения на льготных условиях, в то время как Москва считает более приемлемым формат сотрудничества по примеру Турции и Азербайджана. В этом случае российские специалисты будут играть определяющую роль в вопросе строительства вооруженных сил страны, начиная от формирования потребности в закупках необходимого вооружения и заканчивая подготовкой личного состава и повышения совместимости.

Очень любопытно, что на переговорах Путина и Пашиняна поднимался вопрос применения объединенной системы ПВО. Очевидно, что успешной ее назвать было сложно. Скорее всего этот вопрос станет первоочередным на повестке работы военных ведомств РФ и Армении.

Армянской стороне, судя по всему, удалось донести до российского руководства опасения насчет Сюникской области. Ранее министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян также подробно обсудили этот вопрос.

A broad circle of issues related to the activity of 102nd Russian mil.base in Armenia & Arm-Russian joint troops was discussed,as well as the large-scale reforms which have started in ArmAF, the solution of security issues in #Syunik, the Russian peacekeeping mission in Artsakh/2 — MoD of Armenia ???????? (@ArmeniaMODTeam) April 7, 2021

ВС Азербайджана и Турции движутся к совмещению систем управления

В 2021 году наблюдается весьма насыщенный график совместных мероприятий Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

В этот раз совместные военные учения не вызвали опасений у армянской стороны — информационное пространство сообщений о грядущем наступлении не содержало. Тем не менее, проведены они были также на полигоне «Геранбой», который находится неподалеку от Гянджи.

Основной целью учений заявлено «улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий».

Исходя из скудной информации, представленной официальными ведомствами, войска отрабатывали тактику захвата высот совместными штурмовыми группами. Для таких действий важно наличие совместной системы управления.

Azərbaycan və Türkiyə ordularının birgə əməliyyat-taktiki təlimləri başlayıbhttps://t.co/GVUiy962pJ

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Azerbaijani and Turkish armies Joint Operational-Tactical Exercises startedhttps://t.co/6o7EI0wqQe

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Ранее, с 6 по 8 апреля, прошли тактико-специальные учения азербайджанских и турецких подразделений связи. На них были отработаны задачи по организации единой системы связи и управления.

Таким образом, несмотря на завершение войны, процесс развития ВС Азербайджана не останавливается, а напротив — активно поощряется Турцией.

Между тем, на прошлой неделе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение об оборонном сотрудничестве с Азербайджаном.

Оно подразумевает совместные военные исследования на территории двух стран. Благодаря документу, турецкие военные предприятия смогут разворачивать свою деятельность на территории Азербайджана и создавать совместные предприятия в военной сфере.

Кроме того, по заявлению главы Минобороны Турции Хулуси Акара, Анкара намерена помочь в модернизации азербайджанской армии. Для этого уже разработана «дорожная карта».

США ожидают грузинского сценария в Карабахе

Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что «Россия, возможно, стремится сохранить конфликт вокруг Нагорного Карабаха, а не урегулировать его». Он выступил на интернет-семинаре, который организовала вашингтонская неправительственная организация «Турецкое наследие».

«Это та ситуация, в которой мы [Грузия] находились в 1998 году. Затем Азербайджан окажется в той ситуации, в которой мы находились в 2008 году. А потом он окажется в той ситуации, в которой мы находимся сейчас», — процитировал Кент неназванного заместителя главы грузинского МИД.

Американский чиновник считает, что азербайджанские власти будут недовольны долгосрочной перспективой пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Госдеп, очевидно, подразумевает, что решать вопрос о продлении миссии миротворцев будут не в Баку и Ереване, а только в Москве.

США готовы помочь Армении и Азербайджану в урегулировании конфликта – заместитель помощника госсекретаря https://t.co/GWeMJORG9w — Грузия Online (@Georgia_Online) April 8, 2021

В целом же комментарии Джорджа Кента показывают, что в США частично признают потерю влияния в Закавказье. Однако кроме работы в формате Минской группы ОБСЕ Вашингтон предложить пока ничего не может, в связи с чем, по словам дипломата, «Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску способов помочь обеим странам».

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