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Медик перечислил витамины, которые опасно принимать без назначения

Медик перечислил витамины, которые опасно принимать без назначения

Москва, 10 апреля. Хаотичный прием витаминных препаратов без назначения лечащего врача может нанести здоровью человека непоправимый вред, уверен медик Владислав Мохамед Али.

Витамины могут спровоцировать у человека развитие токсического и лекарственного гепатитов. Это происходит из-за воспаления печени. Дело в том, что помимо полезных микроэлементов в каждой таблетке содержится большое количество веществ, создающих нагрузку на организм. Об этом рассказал медицинский директор сервиса СберЗдоровье Владислав Мохамед Али.

У людей, которые из-за коронавируса начали употреблять витамин С или различные БАДы, часто появляются высыпания, зуд и другая аллергия. Превышение дозировок некоторых из витаминов может сделать их опасными для здоровья, отметил медик.

«Есть состояния, в которых нужны витамины и микроэлементы. Иногда стоит сфокусироваться на конкретном препарате, поскольку сочетание нескольких витаминов может приводить к взаимному подавлению принимаемых веществ. Все, что принимает пациент, становится бесполезным», — цитирует его новостное агентство «Прайм».

Директор сервиса СберЗдоровье не рекомендует россиянам употреблять витамины в большом количестве. Прежде чем их приобретать, необходимо посоветоваться с лечащим врачом, добавил он.

Не так давно британские ученые раскрыли полезные свойства свекольного сока. Установлено, что в свекле содержатся неорганические нитраты, которые при попадании в ротовую полость превращаются в оксид азота. Это соединение помогает регулировать работу кровеносных сосудов и снижать давление.

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