Москва, 10 апреля. Хаотичный прием витаминных препаратов без назначения лечащего врача может нанести здоровью человека непоправимый вред, уверен медик Владислав Мохамед Али.

Витамины могут спровоцировать у человека развитие токсического и лекарственного гепатитов. Это происходит из-за воспаления печени. Дело в том, что помимо полезных микроэлементов в каждой таблетке содержится большое количество веществ, создающих нагрузку на организм. Об этом рассказал медицинский директор сервиса СберЗдоровье Владислав Мохамед Али.

У людей, которые из-за коронавируса начали употреблять витамин С или различные БАДы, часто появляются высыпания, зуд и другая аллергия. Превышение дозировок некоторых из витаминов может сделать их опасными для здоровья, отметил медик.

«Есть состояния, в которых нужны витамины и микроэлементы. Иногда стоит сфокусироваться на конкретном препарате, поскольку сочетание нескольких витаминов может приводить к взаимному подавлению принимаемых веществ. Все, что принимает пациент, становится бесполезным», — цитирует его новостное агентство «Прайм».

Директор сервиса СберЗдоровье не рекомендует россиянам употреблять витамины в большом количестве. Прежде чем их приобретать, необходимо посоветоваться с лечащим врачом, добавил он.

Не так давно британские ученые раскрыли полезные свойства свекольного сока. Установлено, что в свекле содержатся неорганические нитраты, которые при попадании в ротовую полость превращаются в оксид азота. Это соединение помогает регулировать работу кровеносных сосудов и снижать давление.