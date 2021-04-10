«Этот день в истории». Что произошло 10 апреля, праздники, факты, люди. ФАН-ТВ

Проект «Этот день в истории» Федерального агентства новостей каждое утро рассказывает о том, какие знаменательные события произошли в этот день, и кто из исторических личностей отметил эту дату своим рождением.

Сегодня можно и нужно поздравлять своих родных. 10 апреля отмечается Международный день братьев и сестер. Традиция зародилась в США, инициатором возникновения праздника выступила Клаудия Эверт. Американка потеряла родных брата и сестру еще в детстве. Она призвала общество не забывать о самых близких людях.

Впервые праздник отметили в 1998 году, затем он стал набирать популярность и в итоге превратился в международный. В этот день принято дарить подарки своим братьям и сестрам, говорить им теплые слова, собираться вместе.

Какими еще событиями отличилась эта суббота — узнаем в новом выпуске программы «Этот день в истории».