Киев, 10 апреля. Украина за первые три месяца 2021 года выплатила Белоруссии и России миллиард гривен. Средства пошли на оплату поставок электроэнергии.

Об этом рассказал бывший глава СБУ, депутат Верховной рады Валентин Наливайченко в эфире украинского телеканала. Он крайне недоволен тем, что Киев добровольно внес в российский бюджет крупные суммы на фоне политических разногласий с Москвой.

Депутат отметил, что оплата импортной электроэнергии нанесла удар по финансовому благополучию Незалежной. Он напомнил, что Киев был вынужден обратиться к Правительству Белоруссии с просьбой об экстренных поставках энергии после нескольких аварий на украинских электростанциях.

Ранее сообщалось о намерении Киева распродать крупные предприятия страны для поддержки экономической стабильности страны.