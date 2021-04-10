Китайский конкурент Tesla работает над созданием электротягача

Пекин, 10 апреля. Корпорация Geely намерена выпустить электрический магистральный тягач. Основным конкурентом грузовика станет Tesla Semi. Первые снимки новинки появились в Сети.

Соответствующие фотографии опубликовал журналист Грег Кейбл в своем Twitter. Премьера автомобиля состоится до конца текущего года. Название грузовика пока не разглашается, агрегату присвоен индекс AD21. Продажей фур займется спецподразделение компании Farizon, передает Car.ru.

Трактор будет оснащен очень необычной оптикой с вертикально светящимися линиями. Кузову футуристической машины придана обтекаемая форма. Все технические характеристики новинки держатся в секрете. Согласно предварительной информации, его конкурентом считается электромобиль Tesla Semi, который может проехать до 1000 километров без подзарядки. По словам Илона Маска, таких показателей можно достичь благодаря модернизированным аккумуляторам и передовым технологиям инженеров.

Кроме того, автопроизводитель Geely планирует расширить модельную линейку на российском рынке за счет нового кроссовера. Согласно пресс-релизу, новинка получит технологию мягкого гибрида.