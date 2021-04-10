Обнинские хирурги провели четыре уникальные операции пациентам с раком печени

Обнинск, 10 апреля. Сотрудники обнинской МРНЦ им А. Ф. Цыба апробировали радиоэмболизацию печени отечественными микросферами четырем пациентам за один день, сообщили в пресс-службе НМИЦ радиологии.

Новая методика предполагает доставку радионуклидного препарата в сосуды, которые питают раковую опухоль в печени. Такое вмешательство позволяет остановить рост злокачественного образования и метастазов у 90% пациентов. Протокол такого лечения утвердили в Минздраве РФ.

Долгое время процедура была недоступна в России из-за высокой стоимости, микросферы для операции приходилось заказывать в Канаде и Австралии. Отечественные хирурги использовали метод радиоэмболизации всего восемь раз за последние два года.

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