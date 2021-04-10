Диана Авсарагова за 29 секунд нокаутировала Графф в дебютном бою в Bellator

Анкасвилл, 10 апреля. Россиянка Диана Авсарагова нокаутом победила Тару Графф из США в дебютном поединке в промоушене Bellator.

Бой 22-летней Дианы Авсараговой и 34-летней Тары Графф прошел минувшей ночью на турнире по смешанным единоборствам Bellator 256. Поединок был остановлен уже на 29-й секунде вскоре после того, как россиянка нанесла сопернице контратакующий удар в челюсть.

Авсарагова выиграла свой первый поединок в Bellator. Всего же на ее счету три победы в трех поединках в MMA. Стоит отметить, что в главном бою турнира Bellator 256 Райан Бейдер победил Лиото Машиду единогласным решением судей.

Ранее Усман Нурмагомедов одержал победу в поединке с американцем Майком Хэмелом. Двоюродный брат экс-чемпиона UFC выиграл свой первый поединок в промоушене Bellator.