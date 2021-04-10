Аналитик Золотарев рассказал о лицедейском таланте Зеленского

Киев, 10 апреля. Актерское прошлое помогает президенту Украины Владимиру Зеленскому в работе. Такое мнение выразил руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Аналитик отметил, что в политике Украины «много шоу-бизнеса», поэтому лицедейский талант Зеленского помогает ему справляться с работой.

«По крайней мере, до сегодняшнего дня ему это помогало», — отметил Андрей Золотарев.

Украинский политолог ранее рассказал, как Владимир Зеленский почувствовал «вкус власти». По словам эксперта, украинский лидер шел в политику как шоумен «по приколу» и демонстрирует склонность к некоторым авторитарным шагам.