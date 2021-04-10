Названа категория женщин, которых мужчины забывают быстрее «конкуренток»

Москва, 10 апреля. Представители мужского пола запоминают женщин благодаря феромонам, предполагают исследователи. Впервые такие маркеры выявили у животных в 1962 году.

Позже нобелевский лауреат Адольф Бутенандт выделил эстратетраенол, дегидроэпиандростерон и андростерон из мочи человека. Доказано влияние феромонов на сексуальную жизнь. Речь идет именно о естественном запахе, а не аромате духов, косметики или чего-либо другого.

Наиболее высокий уровень летучих веществ у дам наблюдается во время овуляции. В 2010 году ученые установили, что человек запоминает запах своего партнера. Этому способствует белок дарцин. Мужчины долго помнят женщин, концентрация феромонов у которых наиболее высока. Дам с низким показателем нейробиологического маркера они забывают довольно быстро. Мужчины не просто запоминают аромат тела той или иной спутницы. Феромоны благоприятно влияют на них, например, улучшают самочувствие.

Сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук ранее рассказал о пользе и вреде ранних браков. Отношения могут быстро закончиться, так как один партнер, вероятно, поймет, что принял необдуманное решение. Чтобы брак оказался счастливым, важно, чтобы как мужчина, так и женщина демонстрировали готовность работать над отношениями.